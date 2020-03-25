انتحاريون يهاجمون مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ): أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية صباح اليوم الأربعاء أن مجموعة من الانتحاريين هاجمت مكانا للعبادة خاصا بالسيخ في كابول. ولم ترد تفاصيل بشأن الهجوم أو ما إذا كان أسفر عن ضحايا.

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