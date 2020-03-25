ارتفاع الإصابات بكورونا في تايلاند إلى 934 بعد تسجيل 107 إصابة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بانكوك - (د ب أ): ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 934 شخصا، بعد تسجيل 107 إصابات. جاء ذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن وزارة الصحة التايلاندية. وذكرت الوزارة أن 860 شخصا مازالوا في المستشفيات، بينهم أربعة في حالة حرجة، بينما خرج 70.

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