وفاة وزير الدفاع السوداني إثر أزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ): توفي صباح اليوم الأربعاء وزير الدفاع السوداني الفريق جمال الدين عمر في دولة جنوب السودان إثر تعرضه لأزمة قلبية، حسبما أفاد موقع "باج نيوز" الإخباري. كان عمر في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

كما أورد موقع "الراكوبة نيوز" المحلي الخبر نقلا عن مصادر لم يكشف عنها.

وكان وزير الدفاع السودانى الفريق جمال الدين عمر عضوا في المجلس السيادي الذي تولى شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

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