ترامب وآبي يتفقان على التعاون لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على التعاون من أجل تطوير لقاحات لمكافحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ترامب وآبي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن نائب المتحدث باسم مجلس الوزراء الياباني، أكيهيرو نيشيمورا، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في طوكيو.
كما اتفق ترامب وآبي على التعاون في مكافحة الفيروس.
وقال ترامب، لرئيس الوزراء الياباني إنه يؤيد القرار "الممتاز" بتأجيل أولمبياد طوكيو.
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