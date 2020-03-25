التفاصيل الكاملة لصرف 500 منحة للعمالة غير المنتظمة وطرق الحصول عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

بدأت وزارة القوى العاملة، في اجراءات صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لرفع العبء عن كاهلهم، في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفي إطار خطة الدولة لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تسجيل 130 ألف عامل من العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذي بدأ منذ الخميس الماضي، وحتى الآن.

وأشار الوزير، إلى صرف مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 28 ألفاً و792 جنيها منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة.

وناشدت الوزارة، العمالة غير المنتظمة، بضرورة بالإسراع في تسجيل أنفسهم باعتبار أن ذلك هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط www.manpower.gov.eg .

وأكدت الوزارة، أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين، وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني

ووضعت الوزارة، 4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكتروني للوزارة كاﻵتي:

1· الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالى: http://www.manpower.gov.eg/

2· اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة .

3· اختيار اضغط هنا للتسجيل .

4· بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.

فيما جاءت خطوات الحصول على المنحة كالتالي:

1 - الاتصال على تليفون رقم (01212201303) المخصص بوزارة القوى العاملة لمعرفة آلية الحصول على الاعانة.

2 – إرسال رسالة عبر (واتس آب) على 01212201303 للاستفسار عن كيفية التسجيل عبر المديرية للحصول عليها.

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3 – الذهاب إلى المديرية التابع لها العامل للحصول على البيانات الكاملة للبدأ في تحويل المبلغ.

4 ـ للراغبين في تسجيل بياناتهم من العمالة غير المنتظمة، والغير مسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات التسجيل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg

5 - التوجه إلى مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل لصرفها المنحة أو الاستفسار عنها.

6 ـ يستفيد منها نحو 300 ألف من العمالة غير المنتظمة (عمال اليومية).

وعن الفئات المستفيدة من المنحة تأتي كالتالي:

1 ـ العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

2 ـ ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة (من وإلى العمل).

3 ـ يشمل الصرف الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية".

4 ـ العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين على الحياة "أمان".

وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، إن هناك حسابا خاصا لمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق "تحيا مصر" يتلقى كل المساهمات والتبرعات.

وأضاف المجلس، أن من يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصرى، بكل البنوك المصرية، سويفت كود: CBEGEGCXXXX، موضحا أن اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 - مواجهة الكوارث والأزمات.

وأعلن محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، طرق التبرع للصندوق، موضحا أن أي مواطن يستطيع التبرع لصالح الصندوق من خلال البطاقة الائتمانية الخاصة به، من خلال الموقع الرسمي لتحيا مصر، أو من خلال طلب إرسال مندوب له.

واستكمالا لدعم العمالة غير المنتظمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه من باب البر للمتضررين من آثار فيروس كورونا، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية، وسيتم ذلك من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع وبخاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات.