ترامب: سننتصر على فيروس كورونا وآمل أن يتم ذلك قبل عيد القيامة

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قناعته بأن بلاده ستنتصر على أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يأمل في حدوث ذلك قبل يوم 12 أبريل المقبل وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواجه "عدوا غير مرئي"، مضيفا: "إننا سننتصر عليه. لقد أكدت في وقت سابق من اليوم أننا نأمل في أن نتمكن من فعل ذلك حتى حلول عيد القيامة (12 أبريل). أعتقد أن هذا سيكون أمرا ممتازا بالنسبة إلى بلادنا كلها ونعمل جميعا بشكل دؤوب جدا لجعل

ذلك واقعا".

وشدد ترامب على أن إدارته ستتخذ القرار بشأن تخفيف القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة بناء على الحقائق والمعطيات، إلا أنه أكد أن الهدف يكمن في تحقيق هذا الأمر حتى حلول عيد القيامة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يتوقع مع ذلك أنه سيضطر إلى استخدام "قانون الإنتاج الدفاعي" لتركيز كل القدرات الصناعية للولايات المتحدة على مكافحة الفيروس، إلا أنه سيفعل ذلك حال تطلبت الضرورة.

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وأشار إلى أن إدارته استنفرت كثيرا من العلماء والباحثين البارزين لكي يعملوا على مكافحة الوباء، معربا عن قناعته بنجاحهم في ذلك.

وتواجه الولايات المتحدة تسارعا مستمرا للأزمة المتدهورة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد المصابين بالعدوى في البلاد نحو 53 ألف حالة توفي بينهم أكثر من 680 شخصا.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.