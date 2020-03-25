أعلن الرئيس التشادي إدريس ديبي، الثلاثاء، مقتل 92 جنديا في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية.

وتوجه ديبي إلى مكان الهجوم في "بوما" بمقاطعة البحيرة.

وقال الرئيس، في مقابلة مع قناة تلفزيونية رسمية "لقد خسرنا 92 من جنودنا والضباط وضباط الصف" في الهجوم الذي وقع ليل الأحد الاثنين، مضيفا "إنها المرة الأولى التي نخسر فيها هذا العدد من العناصر".

وتتعرض مناطق من تشاد، بشكل متكرر، لهجمات من إرهابيي حركة بوكو حرام.

وانطلقت الحركة قبل سنوات في نيجيريا. لكنها باتت تنفذ هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في تشاد والكاميرون المجاورتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس التشاد يعلن مقتل 92 جنديا في هجوم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.