سيدني (رويترز) حظرت أستراليا تناول المأكولات في صالات الطعام بمراكز التسوق، وحدت بقوة من عدد الحاضرين في حفلات الزفاف ومراسم الجنازات وفي التجمعات الاجتماعية في إطار مساعيها لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للصحفيين في كانبيرا بعد اجتماع طارئ مع حكام الولايات والمناطق «ستكون هذه تضحية كبرى، أعرف».

وقال إن عدد الحضور في حفلات الزفاف سيقتصر على 5 على الأكثر، وسيقتصر في مراسم الجنازات على 10. كما حث الأستراليين على الحد من عدد الضيوف في منازلهم. وأعلن موريسون منع أنشطة مراكز التجميل ورسم الوشم والعلاج الطبيعي والخدمات الصحية المرتبطة بها. كما تقرر حظر المزادات والأنشطة المقامة داخل منشآت عقارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تقيد عدد الحضور في حفلات الزفاف والجنازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.