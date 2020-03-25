«الغذاء العالمي» يطلب 1.9 مليار دولار

جنيف (وكالات) دعا برنامج الغذاء العالمي الدول المانحة لتوفير 1.9 مليار دولار أميركي من المساهمات في برامج المساعدات الغذائية الموجهة إلى 87 مليون شخص خلال العام الجاري، وتمكين البرنامج من تسريع عمليات الشراء المسبق في المناطق المتضررة وتوفير مخزون احتياطي مسبقاً لمدة ثلاثة أشهر. ودعت المتحدثة الرسمية إليزابيث بيرس الدول المانحة إلى بعض المرونة في استخدام الموارد حتى يتمكن برنامج الغذاء العالمي من الاستجابة الديناميكية للأوضاع سريعة التغير خاصة وأن البرنامج قد يحتاج إلى تمويل إضافي لزيادة الدعم اللوجستي للمنظمات الإنسانية، نظراً للآثار السلبية لوباء «كوفيد 19» على البلدان الضعيفة ذات النظم الصحية الهشة.

وأوضحت أن البرنامج نشر فريقا من خبراء سلاسل الإمدادات من المقر الرئيس لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، لتوفير التخطيط والدعم اللوجستي لفرق الطوارئ، وقام البرنامج بتقديم معدات صحية ووقائية حيوية إلى 67 دولة نيابة عن منظمة الصحة العالمية، ويقوم حالياً بتصميم مركز نموذجي للعلاج الميداني مع منظمة الصحة العالمية.

وفي بنجلاديش تم وضع نظام جديد للاجئين الروهينجا في كوكس بازار، بما يسمح بتوفير الغذاء مع تقليل حركة الأشخاص ومراعاة التباعد لعدم إصابتهم بالفيروس، وقدم الدعم لجهود الحكومة الصينية للحد من انتشار الوباء في ووهان، والعديد من البرامج الأخرى في زيمبابوي وأفغانستان.

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