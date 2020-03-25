بريطانيا مغلقة تماماً لمدة 3 أسابيع

شادي صلاح الدين (لندن)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق تام للمملكة المتحدة لمدة ثلاثة أسابيع لمواجهة انتشار فيروس «كوفيد- 19»، محذراً المخالفين من مواجهة غرامات كبيرة.

وفي خطاب تلفزيوني تاريخي للأمة، قال رئيس الوزراء إنه يجب إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية، باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات على الفور، حيث سيتم حظر التجمعات لأكثر من شخصين باستثناء أفراد العائلة، بجانب السماح بنوع واحد من التمارين يومياً.

ويأتي الإغلاق، الذي سيدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، في أعقاب ضغوط متزايدة في الأيام الأخيرة من كبار المستشارين الطبيين للحكومة وكبار السياسيين في الدولة.

وأعلن جونسون عن السلطات التي لم يسبق لها مثيل منذ زمن الحرب، قائلاً: «من هذا المساء يجب أن أعطي البريطانيين تعليمات بسيطة للغاية، يجب أن تبقى في المنزل، لأن الشيء الحاسم الذي يجب علينا القيام به هو وقف انتشار المرض بين الأسر». وأضاف جونسون: «إذا لم تتبع القواعد، فستكون للشرطة السلطات لتطبيقها، بما في ذلك فرض الغرامات وتفريق التجمعات». وقال إن الناس لا يجب أن يلتقوا بالأصدقاء وأفراد الأسرة الذين لا يعيشون معهم، وإن التسوق يجب فقط أن يقتصر على شراء السلع الأساسية مثل الطعام والدواء».

وغرد زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، عبر تويتر قائلاً: «رئيس الوزراء محق في دعوة الناس للبقاء في المنزل، وحماية هيئة خدمات الصحة العامة وإنقاذ الأرواح». وأضاف: «هذا هو الرد الصحيح على وباء فيروس كورونا، والذي كنا نطالب به».

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزير دومينيك راب سيتولى منصب رئيس الوزراء إذا أصيب بوريس جونسون بالمرض. ومع استمرار تفشي الفيروس في المملكة المتحدة، أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن وزير الخارجية سيحل محل رئيس الوزراء إذا لزم الأمر إذا مرض جونسون. وقال المتحدث: «رئيس الوزراء بخير، وزير الخارجية هو أول وزير في الحكومة». وأضاف المتحدث أنه إذا أُصيب راب بالمرض أيضاً، فإن رئيس الوزراء لديه السلطة لتفويض المسؤولية لأي من وزرائه. وأشارت التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن عدداً من الوزراء يتنافسون على منصب رئيس الوزراء الحالي.