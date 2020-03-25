الصين: خطر انتقال فيروس كورونا لا يزال قائماً

بكين (وكالات)

قال المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، إن البلاد لا بد أن تظل في حالة تأهب في ما يتعلق بجهود مكافحة فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، إذ لا تزال هناك مخاطر من حدوث عدوى أو قدوم إصابات وافدة من الخارج. وأضاف فنغ في إفادة صحفية أمس: «لا يمكن حتى الآن تخفيف أعمال الوقاية والمكافحة».

وفي السياق، سجّلت الصين أمس، 7 وفيات جديدة بالفيروس و78 إصابة جديدة، غالبيتها العظمى لدى أشخاص وافدين من الخارج. وقالت وزارة الصحّة الصينية في بيان، إنّ الوفيات السبع أحصيت جميعاً في مدينة ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس فيها للمرة الأولى في ديسمبر. وأضافت أنّ إصابة جديدة واحدة بالفيروس سجّلت في ووهان بعد 5 أيام من عدم تسجيل المدينة أيّ إصابة جديدة.

وأجبر انتشار الفيروس دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.