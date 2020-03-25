«الكواشف» الجديدة أمل العالم لمكافحة كورونا بفعالية

عبدالله أبو ضيف، الاتحاد، وكالات (عواصم)

نجح العلماء في التوصل لتقليل ساعات التعرف على نتيجة الفحص الكاشف لفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» خلال 45 دقيقة فقط بدلاً من 4 أيام في تطور علمي كبير لأجهزة الكواشف البحثية، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الـ24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة.

يأتي ذلك فيما صار أكثر من 2.6 مليار قيد الحجر المنزلي في محاولة للتصدي للفيروس ، بعد بدء تطبيقه في الهند.

وفي خبر سار في ظل جهود معامل الأبحاث وشركات الأدوية والدول للوصول إلى عالج لفيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19»، نجح علماء تحاليل في التوصل لتقليل ساعات التعرف على نتيجة الـPCR للفيروس خلال 45 دقيقة فقط بدلاً من 4 أيام، في تطور علمي كبير لأجهزة الكواشف البحثية.

وأشارت الدكتورة هبة مصطفى، الباحثة في معمل جامعة «هوبكينز الأميركية» إلى أن أنهم نجحوا في تقليل وقت ظهور النتيجة في المعامل لأول مرة، حيث تتمثل وظيفة التحليل في إيجاد الجينوم عن طريق مسحات يتم الحصول عليها من المريض، سواء عن طريق الأنف أو الفم، وهو الذي يجعل جين الفيروس يظهر في التحاليل. وأضافت الدكتورة هبة مصطفى لـ«الاتحاد»، أن التطوير الذي يتم في الكواشف يمثل عاملاً مهماً في توقيف انتشار فيروس كورونا الجديد، خاصة أنه مع التعرف على المصاب يمكن التعامل معه بشكل احترازي سريع، وعزل المخالطين له، حيث كانت توجد مشكلة رئيسية في البداية تتمثل في عدم التعرف على المصابين في حال عدم تعرفهم على الأعراض الخاصة بالفيروس الجديد.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن 85% من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19» المبلغ عنها في الـ24 ساعة الأخيرة سجلت في أوروبا والولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا كثيراً في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة. وأضافت أن «هناك تسارعاً كبيراً للغاية في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة، ما قد يحولها إلى مركز للتفشي».

إلى ذلك، رفعت تدابير العزل في الهند الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليل أمس، إلى أكثر من 2.6 مليار عدد الأشخاص المدعوين من السلطات إلى ملازمة منازلهم للتصدي للفيروس بحسب تعداد أجري أمس، استناداً إلى أرقام «فرانس برس».

وفي السياق، قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إن معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كوفيد 19» في نيويورك يتضاعف كل ثلاثة أيام تقريباً، وهي زيادة مثيرة تعني أن الذروة ستكون أعلى وأسرع مما كان متوقعاً. وتم تسجيل 25 ألفاً و665 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في نيويورك، وفقاً لكومو، بما يقارب عشرة أضعاف عدد الحالات المسجلة في كاليفورنيا، الولاية الأميركية الأكثر تضرراً بعد نيويورك.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن بلاده تسعى للقضاء على الفيروس بشكل أسرع مما يتوقعه البعض، مشيراً إلى أنه خلال 15 يوماً سيتخذ قراراً حاسماً بشأن الطريق الذي ستسلكه بلاده في القضاء على الفيروس.

وفي السياق، أفاد «البنتاغون» أمس، بأن 174 جندياً أميركياً أصيبوا بفيروس كورونا الجديد، ما يمثل زيادة بـ41 حالة عن يوم أمس الأول.

وفي أوروبا، تمّ تشخيص أكثر من مئتي ألف إصابة بفيروس كورونا، أكثر من نصفها في إيطاليا وإسبانيا.

وتم تسجيل 743 وفاة بعد يومين من التراجع في إيطالي، كما أفادت وزارة الصحة الإسبانية بارتفاع عدد الإصابات إلى 39673 بعد أن كانت 33089 أمس الأول. وأوضحت أنه تم تسجيل 514 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2696.

وفي ألمانيا، بلغت الإصابات 4764 حالة، كما بلغ عدد الوفيات 28.

بدورها، أفادت السلطات الهولندية، أمس، بتسجيل 63 حالة وفاة و811 إصابة بفيروس كورونا في البلاد، ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد إلى 276 والإصابات إلى 5560.

وفي بلجيكا، أعلنت الهيئة الصحية تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 122 والإصابات إلى 4269.

أما في سويسرا، فأفادت السلطات بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة جراء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 86.

وأشار المكتب السويسري الفدرالي للصحة العامة إلى أن عدد الإصابات ارتفع إلى 8836 بعد أن كان 8060 أمس الأول.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة أمس، 122 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا الجديد وإصابة 1726 آخرين بالفيروس.

وفي السياق، أعلن رئيس وزراء الهند فرض الإغلاق الكامل في مختلف أنحاء الهند لمدة ثلاثة أسابيع لوقف انتشار الفيروس، كما أعلن رئيس الوزراء التايلاندي حالة الطوارئ في البلاد، على أن تدخل حيز التنفيذ غداً الخميس. كما سجلت إندونيسيا أمس، أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد. وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إن البلاد سجلت 107 إصابات جديدة بالفيروس، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا.