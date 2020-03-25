ألمانيا: إصابات كورونا تتجاوز 32 ألفا والوفيات 150

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا 32 ألفا و400 حالة، الثلاثاء.

ورصدت زيادة ملحوظة في الإصابات على نحو خاص في ولاية شمال الراين فيستفاليا بأكثر من 9000 حالة، وفي بافاريا بأكثر من 6300 حالة وفي بادن فورتمبرج بأكثر من 5800 حالة.

وأظهرت التحليلات أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس وصل إلى أكثر من 150 حالة بالإضافة إلى وفاة ألمانيين اثنين أثناء تواجدهما خارج بلادهما، وذلك وفقاً لمعهد "روبرت كوخ" الألماني.

وتعيش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي في منزلها، منذ الأحد، رغم أنها بصحة جيدة بعد أن خالطت طبيبا ثبتت إصابته بالفيروس.

إلا أن فحوص المستشارة عن الفيروس جاءت سلبية أمس الاثنين.

وأكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، مساعي الحكومة الألمانية للحيلولة دون حدوث أزمة اقتصادية دائمة بسبب وباء كورونا.

وقال ألتماير، الثلاثاء في برلين عقب مؤتمر عبر الفيديو مع قيادات اقتصادية، إن الخسائر الاقتصادية ربما تفوق خسائر الأزمة المالية عام 2009.

وذكر الوزير أن الحكومة الألمانية قطعت، بحزمة الإجراءات التي أقرتها مؤخرا، الخطوة الأولى نحو تقليص العواقب الاقتصادية الناجمة عن الوباء، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها إخراج ألمانيا من هذه الأزمة.