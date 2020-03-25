الجيش اليمني يُسقط 3 طائرات «مُسيّرة» للحوثيين

عقيل الحلالي (صنعاء)

أسقطت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي، أمس، ثلاث طائرات مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء، حيث حققت القوات الحكومية مكاسب جديدة في المعارك ضد الميليشيات الانقلابية التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة في ضربات جوية للتحالف بقيادة السعودية.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، أن قواته أسقطت أمس طائرتين مسيّرتين تابعتين لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية صرواح.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات التحالف العربي ساندت القوات الحكومية التي تخوض اشتباكات ضد الحوثيين في عدة مناطق بصرواح، وقصفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها، وتدمير مخزن أسلحة وذخائر متنوعة وعربة كاتيوشا تابعة لها.

كما شنت المقاتلات العربية غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مديرية مجزر، شمال محافظة مأرب، وفي مواقع متفرقة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف المجاورة، وتدور فيهما معارك بين القوات الحكومية والميليشيات الانقلابية.

وتواصلت، أمس، الاشتباكات في شمال مديرية مجزر وعلى المناطق الحدودية بين محافظتي مأرب والجوف.

وذكر بيان للجيش اليمني أن قوات عسكرية تابعة للمنطقة السابعة، ومسنودة بالمقاومة الشعبية، نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع لميليشيا الحوثي في منطقة الصفراء الحدودية بين مأرب والجوف، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن تحرير عدد من المواقع والاستيلاء على أسلحة وذخائر كانت بحوزة عناصر الميليشيات.

وقال مصدر عسكري ميداني لـ«الاتحاد» إن قوات الجيش قتلت ستة على الأقل من المسلحين الحوثيين وأسرت اثنين ودمرت مدرعتين خلال الهجوم.

وإلى الجنوب من مأرب، دارت اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في جبهتي قانية وناطع شمال محافظة البيضاء، حيث أفادت مصادر الجيش بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تحليقها فوق مواقع القوات الحكومية في منطقة قانية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش صدت، هجوماً لميليشيات الحوثي على مواقعها في جبل القرحاء بمديرية ناطع.

وبحسب العميد صالح المنصوري، قائد اللواء 173 مشاة المرابط في ناطع، فإن ما لا يقل عن خمسة من عناصر الميليشيات قتلوا وأصيب آخرون خلال تصدي القوات لمحاولة التسلل صوب جبل القرحاء. وقتل 15 مسلحاً، غالبيتهم من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الأول، بمواجهات بين مسلحين حوثيين وآخرين من رجال القبائل المحلية في مديريات رداع غرب محافظة البيضاء.

وذكر مصدر قبلي لـ«الاتحاد» أن مواجهات اندلعت بين مسلحين من قبائل «قيفة» وميليشيا الحوثي إثر مقتل ستة من عناصر القبائل.