كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنهزم فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مواصلة الجهود لهزيمة فيروس كورونا، مضيفا: "سنحاول هزيمة فيروس كورونا بحلول عيد الفصح الشهر القادم". وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي له، مساء اليوم الثلاثاء، بشأن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، أن الحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأمريكية، وستواصل تقديم المعدات والأقنعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وأشار إلى أن فيروس كورونا يستهدف نحو 170 دولة، وسيعمل على إعادة الزخم للاقتصاد الأمريكي، وأزمة كورونا تظهر أهمية حماية حدودنا.

وتابع: "نعمل لإصدار أكبر حزمة دعم مالي للأفراد والمؤسسات التي تضررت من كورونا".

ويذكر أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيتم فتح البلاد قريبا وبشكل تدريجي، مضيفا: "انكماشا كبيرا سيفوق في عدد ضحايا فيروس كورونا". Advertisements وحذر الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، من مقترح الإغلاق العام للولايات المتحدة، مؤكدا أن هذا المقترح يمكن أن "يدمر" البلاد. واوضح ترامب، أنه يتم العمل حاليا على بناء 4 مستشفيات ميدانية و4 مراكز طبية لمساعدة نيويورك في مواجهة فيروس كورونا.