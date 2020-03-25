رجل أعمال يساهم بـ100 مليون سنتيم لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا – وثيقة

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قرر عبد الحميد أبرشان، رجل أعمال ورئيس فريق اتحاد طنجة، التبرع بمبلغ 100 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير وباء كورونا المستجد.
وبحسب وثيقة، تحصل عليها موقع “اليوم 24″، فإن أبرشان قام بإيداع المبلغ المذكور بتاريخ 20 مارس الجاري، مساهمة منه في محاربة فيروس “كوفيد 19″، الذي خلف، إلى حدود اللحظة، إصابة 143 شخصا من مختلف المدن المغربية.
وبلغت الموارد، التي تم ضخها في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، الذي تم إحداثه تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، إلى حدود الساعة، حوالي 23,5 مليار درهم، حسب تعداد لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وستخصص مساهمات الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير، التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية، بهدف التخفيف، من التداعيات الاجتماعية لهذا الفيروس المستجد.
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