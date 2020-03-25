شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابة 51 فرداً من عناصر الإطفاء في نيويورك بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 11 دقيقة - 12:53 صباحًا, 25 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
كشفت إدارة إطفاء الحرائق في ولاية نيويورك الأمريكية اليوم أن 51 من عناصرها مصابون بفيروس كورونا المستجد.
وبحسب المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق جيم لونغ أجريت اختبارات لعدد من عناصر الإطفاء، وجاءت نتيجة 51 منهم إيجابية.
وقال لونغ: إن من بين المصابين مكافحي حرائق وآخرين من أعضاء الخدمة الطبية في الإدارة وعمالاً آخرين.
من جهته أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو بؤرة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأن الولاية تسجل مضاعفة لعدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 كل ثلاثة أيام.
وسجلت ولاية نيويورك أكثر من 25 ألف إصابة أي أكثر بـ 10 مرات من الحالات المؤكدة في كاليفورنيا ثاني أكثر الولايات تضرراً بالوباء.
وفي عموم الولايات المتحدة التي باتت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الإصابات، فقد وصل عدد الوفيات إلى 606 والمصابين إلى أكثر من 50 ألفاً جراء فيروس كورونا المستجد
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