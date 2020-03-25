شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» فرنسا: 22300 إصابة و1100 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن 34% من هؤلاء المرضى المصابين بأمراض خطيرة تقل أعمارهم عن 60 عامًا، و 58% تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 سنة، لافتاً إلى تعافي 3281 شخصًا منذ بداية الوباء أواخر يناير المنصرم.
وأعلن جيروم سالومون عن وفاة 240 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1100 حالة في المستشفيات، باستثناء الوفيات في دور رعاية المسنين ، مشيراً إلى أن 85% منهم فوق سن الـ70 .
ونوّه مدير عام الصحة بأن فرنسا تواجه "وباءً سريع التفاقم" ، وأنها تجري 9000 فحص يوميًا، ومن المقرر زيادته إلى 10000 فحص بحلول نهاية الأسبوع.
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