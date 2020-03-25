بلدية الغبيري اقفلت عددا من المؤسسات المخالفة لشروط سلامة الغذاء

نفذت شرطة ​بلدية الغبيري​ قرار رئيس ​البلدية​ بـ"إقفال عدد من المؤسسات المخالفة لشروط ​سلامة الغذاء​ وعدم إلتزامها بالمعايير الصحية ومخالفة التعاميم الصادرة بالمؤسسات المرخص لها بالعمل، وتوزعت على احياء مختلفة من الغبيري(فرن ابن ​الجنوب​، الكوردي للاراكيل، ابو رياض الخضار، فرن الحسون، ​محلات​ ​علي المقداد​، فرن مناقيش الطبونة، و سناك ​الروشة​".

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