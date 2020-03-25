نشر ​الجيش اللبناني​ عبر موقعه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، انه "في إطار مواكبتها لإجراءات ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​، وبهدف تسهيل حصول العسكريين على مستلزمات الوقاية الضرورية لحمايتهم، بدأت بعض وحدات الجيش بتصنيع كمامات ذات مواصفات طبية وصحية على أن يتم توزيعها على العسكريين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يصنع كمامات بمواصفات طبية وصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.