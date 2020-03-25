أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفرضت حكومة شرق ليبيا حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا".
وأكدت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثاني، والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، يوم 18 آذار، حظر التجوال التام من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذا القرار يستثني سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذه.
ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يطال جميع الجهات ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، مضيفة أن جميع المخالفين للحظر سيعاقبون وفقا للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.