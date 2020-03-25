سلطات ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في البلاد، وفرضت حكومة ​شرق ليبيا​ حظر التجوال في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في مسعى لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأكدت ​وزارة الداخلية​ التابعة للحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثاني، والتي تتخذ من مدينة ​بنغازي​ مقرا لها، يوم 18 آذار، حظر التجوال التام من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، مشيرة إلى أن هذا القرار يستثني سيارات الإسعاف وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذه.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا القرار يطال جميع الجهات ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره، مضيفة أن جميع المخالفين للحظر سيعاقبون وفقا للقانون.