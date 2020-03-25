رئيس بلدية الحدت: تسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا في الحدت

أعلن رئيس بلدية الحدت جورج ادوار عون، في بيان، عن "تسجيل أول إصابة بفيروس الكورونا في الحدت، وجرى نقل المريض الى المستشفى لتلقي العلاج، وهو في حال مستقرة ومطمئنة بإذن الله، كما وتم الحجر المنزلي على جميع أفراد عائلته وأقاربه وكل من كان على إحتكاك معه خلال الأيام الماضية".
ولفت رئيس البلدية الى انه "وإذ أضع كافة الإمكانات البلدية في خدمة من اضطروا للحجر"، داعياً من موقع المسؤولية "جميع المقيمين وأناشدهم مناشدة الأخ والأب والحريص على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأحبائهم، الالتزام الصارم بمنع التجول الطوعي، وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى، وفي حال الطوارئ الإتصال ببلدية الحدت".
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