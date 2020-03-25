رئيس الصين: لبناء مجتمع بشري له مستقبل مشترك لمكافحة التحديات العالمية

وجه الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسائل جديدة إلى زعماء العالم، مشددا على ضرورة بناء مجتمع بشري له مستقبل مشترك لمكافحة التحديات العالمية مثل وباء فيروس كورونا.
وأكد الرئيس الصيني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، أن "حيوية وأهمية بناء مجتمع مستقبل مشترك أصبحتا أكثر إلحاحا مما كانتا عليه سابقا بالنسبة للبشرية كلها في ظل المعركة ضد وباء كورونا".
وفي مكالمة أجراها مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أشار شي جين بينغ إلى أن "هذا المرض انتشر مؤخرا في معظم أنحاء العالم ويواصل تفشيه السريع، معتبرا أن المهمة الأولى تكمن اليوم في تعزيز التعاون بين الدول"، لافتاً إلى أن "الصين تنشر كل المعلومات المتوفرة لديها حول الوباء أول بأول، انطلاقا من التزامها بمبدأ مجتمع بشري يوحده مستقبل موحد ويتميز بأسلوب تعامل نزيه وشفاف ومسؤول مع التحديات".
وأعلن شي جين بينغ في هذا السياق بأن "الصين تشارك كل خبرتها في مجال الوقاية من المرض ومكافحته ومعالجته مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، وبفعل كل ما بوسعها لمساعدة الدول الأخرى".
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