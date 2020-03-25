أعلنت ​الرياض​ أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيترأس يوم الخميس المقبل قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول "G20" لبحث سبل مكافحة ​فيروس كورونا​. وأفادت الأمانة العامة السعودية للمجموعة عن أن الرياض ستستضيف القمة الافتراضية لدول "G20" بعد غد الخميس للمضي قدما في "تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي"، مشيرةً إلى أن القمة "سيشارك فيها كذلك زعماء كل من إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إضافة إلى الإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يترأس قمة استثنائية افتراضية لزعماء دول G20 لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.