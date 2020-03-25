ترامب: سنصدر أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الكورونا

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، خلال ​مؤتمر صحفي​ للحديث عن اخر التطورات بشأن ​فيروس كورونا​، انه "جرى تقديم ملايين الأقنعة وأجهزة ​التنفس​ في مختلف الولايات الأميركية"، موضحاً انه "لن يتردد في إشراك الدوائر المعنية لمواجهة الفيروس، و​الحكومة​ ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأميركية"، لافتاً الى "مواصلة الجهود لهزيمة الفيروس".

وشدد ترامب على "الاستمرار في تقديم البيانات حول التطورات ​الجديدة​ في مواجهة الفيروس، اضافة الى اصدار أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الفيروس، وعلى الأغلب لن نستخدم قانون الدفاع لكن سنستخدمه إذا لزم الأمر".