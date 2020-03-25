أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن اخر التطورات بشأن فيروس كورونا، انه "جرى تقديم ملايين الأقنعة وأجهزة التنفس في مختلف الولايات الأميركية"، موضحاً انه "لن يتردد في إشراك الدوائر المعنية لمواجهة الفيروس، والحكومة ستقدم كامل إمكانياتها لإيصال المساعدات الطبية لجميع الولايات الأميركية"، لافتاً الى "مواصلة الجهود لهزيمة الفيروس".
وشدد ترامب على "الاستمرار في تقديم البيانات حول التطورات الجديدة في مواجهة الفيروس، اضافة الى اصدار أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الفيروس، وعلى الأغلب لن نستخدم قانون الدفاع لكن سنستخدمه إذا لزم الأمر".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنصدر أكبر حزمة دعم مالي لمساعدة الأفراد والشركات المتضررة من الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.