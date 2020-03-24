محامي بهيئة طنجة: عقوبات سجنية ثقيلة وغرامات مالية تنتظر المخالفين لقرار الحجر الصحي-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبر يونس بنعلال محامي بهيئة طنجة، اليوم الثلاثاء، أن عقوبات ثقيلة وغرامات مالية تنتظر المخالفين للحجر الصحي.
وكشف بنعلال لـ”اليوم24″ أن المادة الرابعة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الصحية تعاقب من “شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح ما بین 300 و 1300 درھم، وينطبق ذلك على كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومیة عن طریق العنف أو التھدید أو التدلیس أو الإكراه”.
وأضاف بنعلال أن عصيان أوامر السلطة العامة قد يترتب عنه أيضا تطبيق عقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي، تتراوح ما بين شهرين إلى سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم.
واسترسل بنعلال، على أن العقوبات المنصزص عليها في القانون الجنائي تصل في حالة التشديد إلى سنتين حبسا نافذا الذين يعترضون على تنفيذ أوامر السلطة، مشيرا على أن النيابة العامة يمكنها أن تكيف هذه الأفعال لتصل إلى حد توجيه محاولة القتل.
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