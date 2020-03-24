أطباء بالرباط يوجهون نداء استغاثة لوزير الصحة .. ندرة وتمييز في توزيع الكمامات والقفازات يهددان سلامتهم الشخصية

وجه أطباء يشتغلون بالرباط نداء استغاثة لوزير الصحة خالد أيت طالب بغرض التدخل لتصحيح أوضاع مختلفة وخطر تهدد حياتهم.

واشتكى الأطباء في النداء الذي اطلع عليه “اليوم 24” سلوك مندوبة الصحة بالرباط، التي قالوا انها تبخل على الأطباء في منحهم الكمامات الواقية والقفازات بغرض تشخيص المرضى في الوقت الراهن مع تفشي وباء كورونا بالمغرب.

وصرح طبيب أن مندوبة الصحة تتعامل بانتقائية مع الأطباء حيث تمنح كمامة واحدة وقفاز واحد في اليوم لعدد من الأطباء وتتعامل مع أطباء آخرين بسخاء من خلال إعطائهم أكثر من كمامة وقفاز في اليوم.

وأكد أحد الأطباء في حديثه لليوم 24″ أن الكمامات المتوفرة ينبغي استبدالها كل 3 ساعات بينما لا تمنح لهم الا مرة واحدة في كل يوم، مضيفا بأن الكمامات من نوع. FFP2 هي أكثر فعالية لكنها غير متوفرة بالمستشفيات، ويضطر بعض الأطباء لجلبها على حسابهم الخاص من الخرج.

وطالب الطبيب بمنح جميع الأطباء وسائل العمل لمواجهة وباء كورونا والحفاظ على المصلحة العامة وعدم التفكير بشكل احادي، مشيرا أن الظرفية تدفع إلى تعاون الجميع.