فرنسا تحصي 1100 وفاة بسبب كورونا ووزارة العدل: أطلقنا 1600 سجين وسنضاعف الرقم

قالت وزارة العدل الفرنسية، إن 1600 سجين أطلق سراحهم حتى الآن و”نعتزم إطلاق 3400 آخرين خوفا من انتشار فيروس كورونا” وفق ما نقلت شبكة الجزيرة.

وأحصت فرنسا 1100 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد فيما كان 2516 مريضا مساء الثلاثاء في قسم الانعاش، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المدير العام للصحة جيروم سالومون.

وهذا يعني تسجيل 240 وفاة جديدة و434 اصابة اضافية في الانعاش في 24 ساعة من مجموعة عشرة الاف و176 إصابة بحسب سالومون.

ودخلت “حالة الطوارئ الصحية” اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ في فرنسا لمدة شهرين، وهي تنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيودا على حريات كثيرة.

ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد الى المخالفة ذاتها “في خلال 15 يوما”. ويعاقب ارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوما ب3700 يورو، و”ستة أشهر سجن كحد أقصى”.