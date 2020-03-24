رقم قياسي بإسبانيا .. تسجيل أكثر من 500 حالة وفاة خلال 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

سجلت إسبانيا 514 حالة وفاة جديدة في ظرف 24 ساعة بسبب فيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، ما رفع عدد حالات الوفيات منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 2696 حالة وفاة حسب حصيلة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسبانية .

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 39 ألف و 673 حالة إصابة بزيادة 6584 حالة مقارنة مع ما تم تسجيله أمس الاثنين “33 ألف و 89 حالة إصابة “.

وقال فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق الطوارئ بوزارة الصحة إن 3794 من المصابين بالوباء قد تماثلوا للشفاء من العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بينما تخضع 2636 حالة للعلاجات المكثفة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية .

وأضاف المتحذت ذاته، : لقد دخلنا في الأسبوع الصعب من المعركة ضد هذا الوباء والذي ننتظر خلاله أن نرى ما إذا كنا قد نجحنا بفضل الإجراءات والتدابير القاسية والصعبة التي تم تنفيذها في الوصول إلى ذروة الوباء والبدء في المنحى التنازلي للعدوى وبالتالي انخفاض عدد حالات الإصابة خلال وقت قصير أم لا ” .