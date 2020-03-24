رسميا.. الأوقاف تُعلن الخميس فاتح شعبان في المملكة تفاصيل تسجيل مكناس بؤرة فيروس كورونا.. رحلة سياحية لمصر تتسبب في إصابة وفد من المدينة يهم المغاربة.. تركيا تقرر عدم اتخاذ أي إجراء في حق الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح به -تفاصيل

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