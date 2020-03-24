إيران: مصرع 12 شخصًا وفقدان أثر إثنين بسبب سيول وأمطار غزيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 12 إيرانيًا، مساء اليوم الثلاثاء، وفقد أثر إثنين، بسبب سيول وفيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، وجرت السيول في 11 محافظة في الجمهورية الإسلامية إيران.
وتأتي الفيضانات في وقت تعاني الجمهورية الإسلامية من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدّث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي، إن 11 محافظة من أصل 31 تضمّها الجمهورية الإسلامية شهدت هطولا للأمطار الغزيرة.
وأضاف أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، وكرمان، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا بالفيضانات".
وعلى الرغم من أن الأمطار انحسرت "لا تزال عمليات الإغاثة مستمرة" في المناطق المنكوبة، وفق خالدي. وقال المتحدث إننا "حذّرنا من موجة جديدة من الأمطار في عدد من المناطق الغربية".
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