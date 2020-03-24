اشتية يطلب من جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل العودة لمنازلهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، من جميع العمال الفلسطينيين في إسرائيل، العودة إلى منازلهم حماية لهم وحفاظا على سلامتهم، على ضوء التطورات الخطيرة والمتتالية في إسرائيل وإجراءات منع التنقل المتوقعة.

وقال اشتية إن جميع العمال العائدين من إسرائيل سيخضعون لحجر بيتي لمدة 14 يوما، وعلى من تبدو عليه أعراض فيروس كورونا التواصل مع أقرب مركز صحي فورا. وأهاب بجميع العمال العائدين ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين، ومن يخالف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.