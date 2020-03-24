شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في حرض والان نبدء بالتفاصيل

شنت قوات الجيش اليمني اليوم، هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة حرض بمحافظة حجّة. وأوضح قائد اللواء الأول قوات خاصة العميد عبيد الجار في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية أن مجاميع من مليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة حرض، إلا أن الجيش اليمني أفشل المحاولة وشنّ هجوماً معاكساً تمكن خلاله من التقدمّ قرابة 3 كم، وتحرير عدد من المواقع الإستراتيجية أبرزها التباب السود. وأسقط الجيش الوطني اليمني طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة حرض.

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