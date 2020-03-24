شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 حوثيين في كمين وسط اليمن والان نبدء بالتفاصيل

لقي خمسة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، في كمين محكم نفذه الجيش الوطني اليمني في جبهة ناطع شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن. وأكد قائد جبهة ناطع قائد اللواء 173مشاة العميد صالح المنصوري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن ما لا يقل عن خمسة من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا، وأصيب آخرون في بجبهة ناطع، حيث استدرجهم الجيش اليمني إلى كمين محكم وأسقطهم بين قتيل وجريح.

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