مصر تقرّ حظر التجول لاحتواء "كورونا" وتفرض غرامات على المخالفين

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة وضعت مجموعة من القرارات الجديدة تحدّ من حركة المواطنين ووسائل النقل العام والخاص، اعتبارا من يوم الأربعاء ٢٥ مارس آذار، ولمدة أسبوعين، بهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا.



كما وحدّدت الحكومة أعمال معظم الخدمات العامة والحكومية خلال فترة حظر التجول وأن السلطات ستطبق قوانين الطوارئ على كل من يخالفون قرارات الحظر.



فيما يلي قرارات مجلس الوزراء:



حظر حركة المواطنين في كافة الطرق العامة من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً



إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي والخاص خلال نفس الفترة



إغلاق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً الى السادسة صباح اليوم التالي والقرار لا يسري علي المخابز والصيدليات



إغلاق المقاهي والكافيتريات والملاهي الليلية وكل أنشطة الترفيه



إغلاق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات إلى المنازل



تعليق خدمات الشهر العقاري ورخص البناء وغيرها من الإدارات التي تقدم خدمة للجمهور



إغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية



تمديد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمده 15 يوم



استمرار العمل بتخفيض حجم الموظفين بالقطاع العام وقطاع الأعمال



تطبيق العقوبات المقررة في قانون الطوارئ والتي تبدأ بغرامة تقدّر بـ 4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس لكل من يخالف القرارات







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