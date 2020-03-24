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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. القبض على وافد مصاب بكورونا يتعمد ”البصق“ على عربات التسوق لنشر الفيروس بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، أن الفحوصات المخبرية للشخص، الذي تم ضبطه وهو يبصق متعمدا على عربات التسوق في أحد المتاجر، أظهرت ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال غلاب أبو خشيم محافظ بلجرشي، إن الوافد تعمد نشر الفيروس بين المواطنين ثبت إصابته، مؤكداً أن فعلته تعد ”جريمة جنائية“.
ودعا المتسوقين في يوم الجمعة الماضي، من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ7 مساءً، في المتجر الذي شهد الحادثة، إلى إجراء فحص احترازي لضمان عدم انتقال الوباء لهم.
وأشار أبو خشيم في مداخلة هاتفية مع برنامج ”ياهلا“ الذي تبثه قناة روتانا، إلى أن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وجه بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد.
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