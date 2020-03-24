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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تسجل أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
سجَّلت بريطانيا، الثلاثاء، أعلى زيادة يومية في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بوتيرة سريعة، ما يؤكد الحاجة الملحة وراء تحرك الحكومة لإغلاق البلاد.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت، الثلاثاء، بواقع 87 إلى 422 حالة حتى الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21%، وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المواطنين، الإثنين، بالبقاء في منازلهم للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كما فرض قيوداً على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.
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