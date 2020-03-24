شكرا لقرائتكم السعودية: قمة العشرين الافتراضية ستناقش جهود مكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعقد بالسعودية الخميس المقبل، قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وستناقش قمة الـ 20 الافتراضية جهود مكافحة فيروس كورونا. وستشارك الإمارات العربية المتحدة في قمة الـ 20 الافتراضية بصفتها رئيسا لدول مجلس التعاون. أفاد بيان الثلاثاء أن الملك سلمان سيرأس اجتماعا استثنائيا افتراضيا لقادة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى يوم 26 مارس آذار للمضي قدما "في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي".



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