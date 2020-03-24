شكرا لقرائتكم الإمارات: السماح لمنافذ بيع الغذاء والدواء بالعمل 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة مع مراعاة أن لا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة "مترين" وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

واشترطت "وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات " في تعميم لهما الثلاثاء بهذا الشأن، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي.

ويأتي هذا التعميم إلحاقا بالبيان السابق الذي أصدرته وزارة الصحة و وقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والذي تقرر بمقتضاه إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم على أن يستثنى من ذلك منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.