تسجيل 25 إصابة جديدة بكورونا بقطر خلال يوم وعدد المصابين يرتفع ل526

أعلنت السلطات الصحية القطرية، عن "تسجيل 25 إصابة جديدة بعدوى ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية". وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن "عدد المصابين ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 25 شخصا لتصل الحصيلة الإجمالية إلى نقطة 526 شخصا بعد أن كانت على مستوى 501".

وأوضحت اللجنة "أن 16 حالة جديدة تم رصدها لدى عمال وافدين، و9 حالات هي لقادمين من الخارج منهم 5 قطريين ممن قدموا من ​بريطانيا​، وسجلت 4 حالات شفاء جديدة أحدهم من القطريين، ليبلغ عدد المتعافين إلى نقطة 41 شخصا"، موضحةً أن "العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم فحصهم لعدوى كورونا وصل إلى 11531 حالة في قطر".