الصحة الجزائرية: عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 19

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​الجزائر​ية، في بيان، أن "عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ في البلاد ارتفع إلى 19، فيما وصل عدد الإصابات إلى 264"، مشيرة الى ان "34 حالة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المصابين في الجزائر إلى 264 حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة بمدينتي بومرداس وتيزي وزو، ويتعلق الأمر برجلين مسنين".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه "لا يوجد أي دليل علمي على انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء"، موضحة أن "كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية".