الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن

كشفت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ ​العراق​ية، في بيان، عن "الخارطة الجغرافية للإصابات الأكثر ب​فيروس كورونا​ المستجد، حيث تقع أغلب تلك الإصابات في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن العراقية"، مشيرة الى "وجود تحسن كبير في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الأفراد والمركبات في أغلب المناطق العراقية".

ولفتت الوزارة الى ان "أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق بسبب الفيروس ناتج عن وصول أغلب الحالات المرضية إلى مراحل متقدمة في المرض عند مراجعة المؤسسات الصحية"، داعية المواطنين إلى "مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض المرضية".