كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان، عن "الخارطة الجغرافية للإصابات الأكثر بفيروس كورونا المستجد، حيث تقع أغلب تلك الإصابات في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن العراقية"، مشيرة الى "وجود تحسن كبير في الالتزام بتنفيذ الحظر ومنع تنقل الأفراد والمركبات في أغلب المناطق العراقية".
ولفتت الوزارة الى ان "أسباب ارتفاع معدل الوفيات في العراق بسبب الفيروس ناتج عن وصول أغلب الحالات المرضية إلى مراحل متقدمة في المرض عند مراجعة المؤسسات الصحية"، داعية المواطنين إلى "مراجعة المؤسسات الصحية عند الشعور بالأعراض المرضية".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: أغلب إصابات كورونا في المناطق الشعبية والعشوائيات وأطراف المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.