وزارة الصحة المصرية: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 80

أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، عن "خروج 12 حالة من المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد من ​مستشفى​ العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​"، موضحاً أن "إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع بالتالي إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية".

ولفت المتحدث الى انه "تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، ما عدا حالة لأجنبي واحد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، مبيناً "وفاة مواطنة مصرية من محافظة ​الإسكندرية​ تبلغ من العمر 54 عاما، وجميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس ب​مستشفيات​ العزل تخضع للرعاية الطبية".