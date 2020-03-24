ترامب: القيود المفروضة جراء انتشار كورونا قد تؤدي إلى آلاف الوفيات

أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى أن "القيود المفروضة جراء انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد قد تؤدي إلى آلاف ال​وفيات​"، لافتاً إلى أن "القيود المفروضة والتي تسببت في إغلاق مؤسسات تجارية في أماكن كثيرة بالبلاد قد تؤدي نفسها إلى حالات ​انتحار​ أو وفيات أخرى".

وأفاد في تصريح صحفي عن أنه"سنخسر المزيد من الناس بوضع بلد في ركود أو كساد هائلين، سنخسر أشخاصا، سيكون لديك حالات انتحار بالآلاف، ويجب أن نعيد بلدنا للعمل، بلدنا في حاجة للعودة إلى العمل، هذا العلاج (أي القيود) أسوأ من المشكلة، ومرة أخرى أقول إن الناس، الكثير من الناس حسب اعتقادي سيلقون حتفهم إذا سمحنا لهذا الأمر بالاستمرار، يجب أن نعود إلى العمل، شعبنا يرغب في العودة للعمل".

وأصاب تفشي المرض ما يزيد على 52 ألف شخص في ​الولايات المتحدة​ وأودى بحياة ما لا يقل عن 660، وتسبب في إغلاق آلاف الشركات وزيادة بالملايين في أعداد العاطلين عن العمل.