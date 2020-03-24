رئيس جامعة هارفارد يعلن إصابته وزوجته بكورونا

أعلن رئيس جامعة هارفارد الأميركية المشهورة عالميا لورانس باكو، عن إصابته وزوجته ب​فيروس كورونا​.

وفي تصريح لشبكة CNN، أشار باكو البالغ 68 عاما من عمره إلى أنه "يوم الأحد، ظهرت علينا أعراض المرض، أي السعال الجاف أولاً، ثم الحمى، والقشعريرة والآلام في العضلات. ويوم الاثنين، توجهنا إلى الأطباء وخضعنا للفحوص، وحصلنا للتو على نتائجها، وهي إيجابية أي نحمل كورونا".

وقد أحالت هارفارد قبل أسبوعين طلابها إلى نظام الدراسة عن بعد بصورة مؤقتة، بسبب تفشي فيروس كورونا في ​الولايات المتحدة الأميركية​.