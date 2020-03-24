ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في تركيا إلى 44 بعد تسجيل 7 حالات جديدة

أعلنت ​وزارة الصحة​ التركية، أن عدد الوفيات في البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد ارتفع إلى 44 بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة، وأكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين. وأشار قوجة إلى أنه "رغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية".

ولفت وزير الصحة إلى أن السلطات أجرت 3952 فحصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت في تركيا إلى نحو 28 ألفا.