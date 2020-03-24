ترامب: الاغلاق العام يمكن ان يدمر البلاد وسنخفف الإجراءات بمنتصف نيسان

أكد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أنه يريد "بحلول منتصف نيسان تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت سعيا لاحتواء ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​"، محذرا من أن "إبقاءها قد يدمر البلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من الناس يتفقون معي، ليس طبيعيا لبلادنا أن تُغلق. يمكن ان ندمر بلدا اذا اغلقناه على هذا النحو"، مبدياً سروره "بفتح البلاد وجعلها تنطلق بحلول ​عيد الفصح​ الذي يصادف في 12 نيسان. فرضت تعليمات لتفادي الاختلاط الاجتماعي وتدابير حجر صحي في الكثير من أنحاء الولايات المتحدة، مما أوقف عجلة أول اقتصاد في العالم".

واعتبر ترامب أنه "يعتقد أن الإغلاق كان رد فعل مبالغا فيه، نحن نفقد آلافا وآلافا من الناس كل سنة بسبب ​الإنفلونزا​، ولا نغلق البلد، ونفقد عددا أكبر من ذلك في حوادث الطرق، ولم نقل لشركات صناعة السيارات: توقفوا عن صنع السيارات، لا نريد مزيدا من السيارات".

وأكد أنه "لا يمكن أن نخسر شركة مثل ​بوينغ​، لا يمكن أن نخسر بعضا من هذه الشركات. إذا فقدنا تلك الشركات فإننا نتحدث عن ملايين الوظائف. وأيضا يمكن ان نخسر عددا معينا من الاشخاص بسبب الانفلونزا، ولكن قد نخسر عددا اكبر اذا اغرقنا البلاد في انكماش كبير"، لافتا الى "امكان حصول الاف عمليات ​الانتحار​"، معتبراً ان "انكماشا كبيرا يمكن ان يفوق في عدد ضحاياه فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة"، مبديا أمله ب"استئناف النشاط الاقتصادي سريعا".