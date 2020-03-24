السيسي يتفقد أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا

تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجهزة مطورة في الجيش المصري لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، الذي أكد أنه "في إطار مساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، تفقد السيسي بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها".
وأشار راضي في بيان "إلى أن هذه الأجهزة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، وذلك للاستخدام في أعمال تطهير منشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية".
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