العقيد مسلم: بالرغم من المشاكل الإقتصادية نجحنا ببسط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية

أعتبر رئيس شعبة العلاقات العامة في ​​قوى ​الأمن​ الداخلي​​ العقيد ​جوزيف مسلم، في حديث تلفزيوني، انه بـ"الرغم من المشاكل الإقتصادية نجحنا ببسط الأمن في مختلف المناطق اللبنانية"، لافتاً الى ان "الوعي اللبناني عالي جداً وهناك إلتزام شعبي في مختلف المناطق، واليوم نخوض مواجهة كبيرة مع الأمن الصحي وأريد أن أوضح أن سائق التاكسي قادر على نقل مئات الأشخاص في يوم واحد، وهذا يساعد في نقل الفيروس وسرعة انتشاره".

وشدد مسلم على ان "السجون خالية اليوم من أي إصابة وهناك حملات تعقيم دورية حتى لمحيط السجون، وعلى مستوى السجون يجب العمل صمن أتجاهين حماية السجون من إنتشار الوباء والعمل على تخفيض أعداد المساجين الذي قضوا أكثر من نصف محكوميتهم أو ممن يعانون مشاكل صحية مزمنة".