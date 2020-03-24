إجتماع لأصحاب المستشفيات بزغرتا لبحث سبل مواجهة فيروس الكورونا

عقد إجتماع في بيت الكهنة لأصحاب ​المستشفيات​ في ​قضاء زغرتا​، بمبادرة من عضو "التكتل الوطني" النائب ​طوني فرنجية​، وتطرق المجتمعون إلى "الخطوات العملية التي إتخذت لمواجهة إنتشار ​فيروس كورونا​ من قبلهم، وبحثوا في سبل دعم المستشفيات لتتمكن من إستقبال المرضى المصابين الذين سيحتاجون إلى الإستشفاء".

وإتفق المجتمعون على "متابعة الطلب الذي تقدمت به ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ من ​وزارة الصحة​ بتجهيز مستشفياتنا لتكون بكامل الجهوزية، وسيقوم صندوق الدعم التابع ل​إتحاد بلديات قضاء زغرتا​ بتقديم كل الدعم والمساعدة للمستشفيات خلال هذه الفترة".