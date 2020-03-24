إجتماع لأصحاب المستشفيات بزغرتا لبحث سبل مواجهة فيروس الكورونا

عقد إجتماع في بيت الكهنة لأصحاب المستشفيات في قضاء زغرتا، بمبادرة من عضو "التكتل الوطني" النائب طوني فرنجية، وتطرق المجتمعون إلى "الخطوات العملية التي إتخذت لمواجهة إنتشار فيروس كورونا من قبلهم، وبحثوا في سبل دعم المستشفيات لتتمكن من إستقبال المرضى المصابين الذين سيحتاجون إلى الإستشفاء".
وإتفق المجتمعون على "متابعة الطلب الذي تقدمت به وزيرة العمل لميا يمين من وزارة الصحة بتجهيز مستشفياتنا لتكون بكامل الجهوزية، وسيقوم صندوق الدعم التابع لإتحاد بلديات قضاء زغرتا بتقديم كل الدعم والمساعدة للمستشفيات خلال هذه الفترة".
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